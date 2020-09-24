24.09.2020, 07:20
На шоссе Таллинн-Нарва пьяный мужчина на автомобиле врезался в столб
Вчера в Ляэне-Вирумаа пьяный мужчина на автомобиле врезался в столб.
Вчера в Ляэне-Вирумаа пьяный мужчина на автомобиле врезался в столб.
ДТП произошло 23 сентября в 21.25 на 82 км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа, в волости Хальяла, где 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Audi A4 съехал с дороги влево и врезался в бетонный столб моста.
Водитель получил травмы и был доставлен в Ракверескую больницу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
Мать погибшего в ДТП актёра ввели в кому
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
Неожиданный поворот в деле сестер Хачатурян