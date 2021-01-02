02.01.2021, 15:11

На шоссе Таллинн-Нарва произошла смертельная авария

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KüünladFoto: Anni Õnneleid

На 115-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

По словам пресс-секретаря полиции, автомобиль Ford столкнулся с микроавтобусом. Погибла находившаяся в машине Ford женщина.

Движение на месте происшествия перекрыто в обе стороны.

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