На шоссе Таллинн-Нарва произошла смертельная авария

На 115-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
По словам пресс-секретаря полиции, автомобиль Ford столкнулся с микроавтобусом. Погибла находившаяся в машине Ford женщина.
Движение на месте происшествия перекрыто в обе стороны.
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