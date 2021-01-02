На шоссе Таллинн-Нарва произошла смертельная авария

В 14 часов Центр тревоги получил автоматическое сообщение SOS из автомобиля Ford о том, что автомобиль попал в ДТП. На полученные координаты тут же отреагировали оперативные службы. После этого поступило и несколько звонков от очевидцев, сообщивших о ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса на шоссе Таллинн-Нарва.

В обоих транспортных средствах в общей сложности было семь человек, в том числе и дети. Управлявшая автомобилем Ford женщина получила серьезные повреждения и скончалась на месте ДТП.

По имеющейся сейчас информации, другие люди в аварии серьезно не пострадали, но скорая помощь доставила их для дополнительной проверки здоровья в больницу.

Полиция работает на месте ДТП для выяснения обстоятельств ДТП, полицейские также регулируют движение, так как оно нарушено в обоих направлениях.

Дополнительную информацию вышлем при первой возможности.

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