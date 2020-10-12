На шоссе Таллинн-Нарва лось выбежал под колеса автомобиля: два человека в больнице

Авария произошла 11 октября около 19:20 на 65,9 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа, где лось выбежал на дорогу прямо под колеса легкового автомобиля Škoda Octavia, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате столкновения пострадал сам водитель и 36-летняя пассажирка. Они были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.