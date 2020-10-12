12.10.2020, 08:07
На шоссе Таллинн-Нарва лось выбежал под колеса автомобиля: два человека в больнице(27)
Вчера на шоссе Таллинн-Нарва лось спровоцировал аварию.
Вчера на шоссе Таллинн-Нарва лось спровоцировал аварию.
Авария произошла 11 октября около 19:20 на 65,9 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа, где лось выбежал на дорогу прямо под колеса легкового автомобиля Škoda Octavia, которым управлял 37-летний мужчина.
В результате столкновения пострадал сам водитель и 36-летняя пассажирка. Они были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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