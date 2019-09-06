06.09.2019, 12:23
На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль столкнулся с трактором. Есть пострадавший(8)
Сегодня в 11.20 в полицию сообщили о ДТП на 100 километре шоссе Таллинн-Нарва. Автомобиль столкнулся с трактором.
Сегодня в 11.20 в полицию сообщили о ДТП на 100 километре шоссе Таллинн-Нарва. Автомобиль столкнулся с трактором.
По первоначальным данным, повреждения получил один человек. Полиция просит соблюдать указания. Движение регулируют полицейские.
По данным Delfi, движение было восстановлено в 12:30.
Смотрите карту!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
Ограбил и сбросил с моста: фото с места убийства девушки в Сочи
Погибла на глазах у зрителей: ракета попала в живот артистке
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток