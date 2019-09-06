На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль столкнулся с трактором. Есть пострадавший

EST 15

Фото иллюстративное Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня в 11.20 в полицию сообщили о ДТП на 100 километре шоссе Таллинн-Нарва. Автомобиль столкнулся с трактором.