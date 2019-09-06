06.09.2019, 12:23
На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль столкнулся с трактором. Есть пострадавший(8)
Сегодня в 11.20 в полицию сообщили о ДТП на 100 километре шоссе Таллинн-Нарва. Автомобиль столкнулся с трактором.
Сегодня в 11.20 в полицию сообщили о ДТП на 100 километре шоссе Таллинн-Нарва. Автомобиль столкнулся с трактором.
По первоначальным данным, повреждения получил один человек. Полиция просит соблюдать указания. Движение регулируют полицейские.
По данным Delfi, движение было восстановлено в 12:30.
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