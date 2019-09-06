06.09.2019, 12:23

На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль столкнулся с трактором. Есть пострадавший

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EST 15
Külili traktor Viljandimaal
Фото иллюстративноеFoto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня в 11.20 в полицию сообщили о ДТП на 100 километре шоссе Таллинн-Нарва. Автомобиль столкнулся с трактором.

По первоначальным данным, повреждения получил один человек. Полиция просит соблюдать указания. Движение регулируют полицейские.

По данным Delfi, движение было восстановлено в 12:30.

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