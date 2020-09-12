На шоссе Таллинн-Нарва 17-летний водитель без прав врезался в машину Сил обороны

17-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле Mercedes-Benz CLK 320 врезался сзади в двигавшийся впереди внедорожник Сил обороны Mercedes-Benz, которым управлял 21-летний мужчина.

Скорая помощь доставила управлявшего машиной Сил обороны мужчину в Ракверескую больницу на осмотр и сидевшего в правом заднем крыле машины Сил обороны 19-летнего мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.