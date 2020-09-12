12.09.2020, 09:06
На шоссе Таллинн-Нарва 17-летний водитель без прав врезался в машину Сил обороны
11 сентября в 13:56 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 65-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
11 сентября в 13:56 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 65-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
17-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле Mercedes-Benz CLK 320 врезался сзади в двигавшийся впереди внедорожник Сил обороны Mercedes-Benz, которым управлял 21-летний мужчина.
Скорая помощь доставила управлявшего машиной Сил обороны мужчину в Ракверескую больницу на осмотр и сидевшего в правом заднем крыле машины Сил обороны 19-летнего мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высоко отозвался о Месси
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание