12.09.2020, 09:06
На шоссе Таллинн-Нарва 17-летний водитель без прав врезался в машину Сил обороны(7)
11 сентября в 13:56 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 65-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
11 сентября в 13:56 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 65-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
17-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле Mercedes-Benz CLK 320 врезался сзади в двигавшийся впереди внедорожник Сил обороны Mercedes-Benz, которым управлял 21-летний мужчина.
Скорая помощь доставила управлявшего машиной Сил обороны мужчину в Ракверескую больницу на осмотр и сидевшего в правом заднем крыле машины Сил обороны 19-летнего мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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