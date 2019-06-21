21.06.2019, 07:25
На шоссе Таллинн-Лагеди мотоциклист вылетел в кювет
Вчера в 21:51 произошла авария на 7 км шоссе Таллинн-Лагеди, где 37-летний мужчина не справился с управлением своего мотоцикла Honda CB600F и съехал с дороги.
Вчера в 21:51 произошла авария на 7 км шоссе Таллинн-Лагеди, где 37-летний мужчина не справился с управлением своего мотоцикла Honda CB600F и съехал с дороги.
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