11.05.2019, 11:30

На шоссе Пярну-Икла произошла авария: столкнулись три машины, пострадало два человека


rus.delfi.ee
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На шоссе Пярну-Икла произошла авария: столкнулись три машины, пострадало два человека
Фото читателя Delfi

Сегодня утром произошла авария на 145 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

В 10.19 полиция получила сообщение о том, что в уезде Пярну волости Хяэдемеесте произошла авария с участием трех машин. По первоначальным данным, пострадало два человека.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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