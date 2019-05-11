11.05.2019, 11:30
На шоссе Пярну-Икла произошла авария: столкнулись три машины, пострадало два человека
Сегодня утром произошла авария на 145 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
Сегодня утром произошла авария на 145 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
В 10.19 полиция получила сообщение о том, что в уезде Пярну волости Хяэдемеесте произошла авария с участием трех машин. По первоначальным данным, пострадало два человека.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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