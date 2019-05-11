На шоссе Пярну-Икла произошла авария: столкнулись три машины, пострадал 79-летний мужчина

В 10.19 полиция получила сообщение о том, что в уезде Пярну волости Хяэдемеесте произошла авария с участием трех машин. В ДТП пострaдал один человек, 79-летний водитель Nissan.

ДТП произошло, когда автомобиль Audi ожидал возможности совершить поворот налево в сторону кладбища Уулу. В это время в него сзади врезался автомобиль Nissan, за рулем которого был 79-летний мужчина. От удара Audi выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Opel.

Люди в автомобилях были пристегнуты ремнями безопасности, водители были трезвы.

"Во время управления автомобилем водителю надо все внимание направлять на происходящее на дороге. Очень важно соблюдать дистанцию между автомобилями, только так будет время безопасно среагировать на возникшее препятствие", — сказал комиссар патрульной службы Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева.