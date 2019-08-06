На шоссе Йыхви-Тарту автомобиль врезался в пассажирский автобус: двое в больнице(1)
Накануне поздно вечером в Тартуском уезде легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В ДТП пострадали два человека.
Накануне поздно вечером в Тартуском уезде легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В ДТП пострадали два человека.
По данным полиции, инцидент произошел в 23:05 в поселке Тыревере на 156-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где в автобус Iveco Kapena, в котором находились 16 пассажиров, сзади врезался автомобиль Volkswagen Passat с 59-летним водителем за рулем, пишет rus.err.ee.
В результате аварии пострадали пассажиры легковушки - 10-летняя девочка и 50-летняя женщина, которых доставили в отделение экстренной медицины клиники Тартуского университета.
Никто из находившихся в автобусе не пострадал.
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