На Сааремаа в тяжелой аварии погибли две женщины и маленький ребенок, еще два человека в больнице

Сегодня в 14:45 полиция получила сообщение о том, что на 128 км шоссе Рист-Виртсу-Куйвасу в деревне Маса столкнулись два легковых автомобиля Volvo и Audi.
”Про предварительным данным, водитель двигавшегося на большой скорости автомобиля Audi не заметил, что едущий впереди автомобиль Volvo стал совершать поворот налево. В результате автомобили столкнулись”, — сообщил представитель полиции Курессааре Меэлис Юханди.
”По предварительным данным, погибли две находившиеся в Volvo женщины и маленький ребенок. Водитель Audi и третья женщина, находившаяся в Volvo, были доставлены в больницу”, — добавил он.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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