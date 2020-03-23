На Сааремаа в пожаре погиб мужчина

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит часть рядного дома. Пламя было настолько сильным, что спасатели не смогли войти внутрь, поэтому тушить пришлось снаружи.

В ходе работ по тушению в доме нашли труп мужчины. Работы по тушению завершились в 4:09. Причины пожара и личность мужчины будут установлены в ходе следствия.