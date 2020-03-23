23.03.2020, 10:22
На Сааремаа в пожаре погиб мужчина
23 марта в 00:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на острове Сааремаа в деревне Каарма-Йыэ.
23 марта в 00:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на острове Сааремаа в деревне Каарма-Йыэ.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит часть рядного дома. Пламя было настолько сильным, что спасатели не смогли войти внутрь, поэтому тушить пришлось снаружи.
В ходе работ по тушению в доме нашли труп мужчины. Работы по тушению завершились в 4:09. Причины пожара и личность мужчины будут установлены в ходе следствия.
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