17.08.2019, 09:30

На Сааремаа на дорогу прямо под колеса мотоцикла выбежал горный бык

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rus.delfi.ee
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Alam-Pedja lamminiit, šoti mägiveis
Šoti mägiveisFoto: Sven Arbet

Вчера в 15:39 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 34 км шоссе Курсессааре-Выхма-Панга на Сааремаа, где на дорогу перед мотоциклом BMW, которым управлял 26-летний мужчина, неожиданно выбежал бык шотландской горной породы.

Во избежание столкновения водитель завалил мотоцикл на левый бок.

Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу.

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