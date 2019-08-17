На Сааремаа на дорогу прямо под колеса мотоцикла выбежал горный бык

Вчера в 15:39 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 34 км шоссе Курсессааре-Выхма-Панга на Сааремаа, где на дорогу перед мотоциклом BMW, которым управлял 26-летний мужчина, неожиданно выбежал бык шотландской горной породы.
Во избежание столкновения водитель завалил мотоцикл на левый бок.
Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу.
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