10.08.2020, 08:30

На Сааремаа автомобиль насмерть сбил пожилую женщину, которая только что из него вышла


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Koroonaviirus kuressaares, saaremaal
Foto: Irina Mägi

Вчера вечером на Сааремаа произошла трагическая авария, в которой погибла пожилая женщина.

Вчера в 22:02 на 26 км шоссе Ладьяла-Карья в деревне Нымме на Сааремаа 55-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Passat сдавала назад и сбила 71-летнюю женщину, которая незадолго до этого вышла из этого же автомобиля.

Пострадавшая скончалась на месте.

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