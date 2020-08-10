10.08.2020, 08:30
На Сааремаа автомобиль насмерть сбил пожилую женщину, которая только что из него вышла
Вчера вечером на Сааремаа произошла трагическая авария, в которой погибла пожилая женщина.
Вчера вечером на Сааремаа произошла трагическая авария, в которой погибла пожилая женщина.
Вчера в 22:02 на 26 км шоссе Ладьяла-Карья в деревне Нымме на Сааремаа 55-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Passat сдавала назад и сбила 71-летнюю женщину, которая незадолго до этого вышла из этого же автомобиля.
Пострадавшая скончалась на месте.
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