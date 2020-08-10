На Сааремаа автомобиль насмерть сбил пожилую женщину, которая только что из него вышла

Вчера в 22:02 на 26 км шоссе Ладьяла-Карья в деревне Нымме на Сааремаа 55-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Passat сдавала назад и сбила 71-летнюю женщину, которая незадолго до этого вышла из этого же автомобиля.

Пострадавшая скончалась на месте.