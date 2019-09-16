16.09.2019, 12:45
На российско-финской границе задержали пьяного гражданина Эстонии за рулем автомобиля(5)
В прошлый понедельник на погранпункте Ваалимаа на границе Финляндии и России задержали прибывшего из РФ гражданина Эстонии, которые подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Imatralainen.
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