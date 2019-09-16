На российско-финской границе задержали пьяного гражданина Эстонии за рулем автомобиля

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Foto: Aleksei Danitšev, Sputnik

В прошлый понедельник на погранпункте Ваалимаа на границе Финляндии и России задержали прибывшего из РФ гражданина Эстонии, которые подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Imatralainen.