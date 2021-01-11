11.01.2021, 14:06
На российско-эстонской границе задержали грузовик с почти 30 000 контрабандных пачек сигарет(2)
В ночь на 10 января на пограничном пункте Лухамаа из России в Эстонию пытался въехать грузовик Volvo с российскими регистрационными номерами, которым управлял 54-летний гражданин РФ. В ходе проверки в прицепе были обнаружены спрятанные в брусьях сигареты.
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