11.01.2021, 14:06

На российско-эстонской границе задержали грузовик с почти 30 000 контрабандных пачек сигарет

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MTA hävitab salasigarette
MTA hävitab salasigaretteFoto: Andres Putting

В ночь на 10 января на пограничном пункте Лухамаа из России в Эстонию пытался въехать грузовик Volvo с российскими регистрационными номерами, которым управлял 54-летний гражданин РФ. В ходе проверки в прицепе были обнаружены спрятанные в брусьях сигареты.

Всего было обнаружено 28 994 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Водителя доставили в арестный дом Тарту для производства. Случаем займется Налогово-таможенный департамент.

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