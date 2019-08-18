На российско-эстонской границе у ФСБ украли мобильный комплекс охраны

Как рассказали 47news в правоохранительных органах, присвоив дорогостояшее оборудование, подозреваемый тем самым якобы облегчил нарушителям незаконный доступ на территорию России через Нарву.

Как стало известно 47news, на днях было возбуждено уголовное дело по статье "кража в крупном размере" в отношении 48-летнего жителя Гатчины.

По версии следствия, около полудня 16 июля в окрестностях деревни Саркюля рядом с российско-эстонской границей через реку Нарву, ныне подозреваемый украл мобильный комплекс охраны периметра "Радий-БРК" стоимостью 800 тысяч рублей. Потерпевшей стороной в деле фигурирует пограничное управление ФСБ.

"Оборудование предназначено для создания временных рубежей охраны общей протяженностью до 2000 метров с передачей извещения о тревоге по радиоканалу", — говорится на сайте одной из фирм продающих такие устройства. Комплект могут переносить три человека.

Про подозреваемого известно, что он неравнодушен к престижным иномаркам. На него оформлены автомобили Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GL класса.