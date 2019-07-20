На реке Эмайыги мужчина упал с лодки в воду и пропал. Его до сих пор не нашли

В пятницу в 21:02 в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о пропаже мужчины на реке. Поиски проводили спасатели Лыунаского спасательного центра, добровольцы и местные жители. Искали как в Эмайыги, так и на берегу. Поиски затруднял сложный доступ к месту происшествия и нехватка более точной информации.

Двое мужчин направлялись с Выртсъярв на Чудское озеро и упали с лодки. Как это могло произойти, спасшийся мужчина не смог сказать. Ширина реки на месте происшествия — 20-25 метров, и, по словам местных, глубина реки может достигать 10 метров. Для прибытия на место происшествия использовали мотовездеход пришедшего на помощь местного жителя.

В 22:47 решили прекратить поиски, поскольку на месте происшествия стемнело и продолжение поисков становилось опасным для их участников.