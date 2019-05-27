На Рахумяэ теэ 12-летнего велосипедиста сбила машина. Полиция просит помощи свидетелей

По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль Тoyota двигался по Рахумяэ теэ со стороны Таммсааре теэ в сторону ул. Тервизе и наехал на велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего мальчика оставили в детскую больницу. По предварительным данным, на нем не было шлема. Управлявшая автомобилем 35-летняя женщина была трезва и имеет права соответствующей категории.

"Все обстоятельства конкретного ДТП выяснит производство. Но важно напомнить всем юным велосипедистам, что перед пересечением дороги надо убедиться, что водитель вас заметил и автомобиль уступает вам дорогу. Всегда будет безопаснее сойти с велосипеда и пересечь проезжую часть, ведя велосипед рядом", — сказала старший комиссар центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.

"Велосипедист является менее защищенным участником дорожного движения. Для велосипедистов в возрасте 16 лет использование шлема обязательно, но мы советуем носить шлем велосипедистам всех возрастов", — добавила Алексеева.

В этом году произошло 45 ДТП с участием велосипедистов, в них погиб один человек и пострадало 45 велосипедистов.

Свидетелей ДТП на Рахумяэ теэ, а также водителей, имеющих запись этого ДТП на видеорегистраторе, полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.