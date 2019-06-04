На Пярнуском пляже детей унесло на глубину на надувном матрасе

В 16:00 сотрудница G4S Калли Ломп — старшая Пярнуского пляжа — заметила, что двух девочек чуть старше 10 лет, игравших в воде на надувном матрасе, унесло в море — туда, где глубина не менее 1,7 метра. Она сразу отправила за ними двух спасателей на воде, которые доставили девочек вместе с матрасом на мель.

Береговые охранники объяснили детям, что опасно заплывать на надувном матрасе так далеко от берега, и попросили их играть на мелководье.

Девочки находились на пляже одни, без родителей.

Старшая Пярнуского пляжа Калли Ломп подчеркнула, что плавать в море на надувном матрасе опасно, поскольку сильные волны и ветер легко могут унести его далеко от берега, на глубину. ”Если ребенок упадет с матраса в воду в глубокой части или перевернется в воде, когда на нем надет надувной круг, он легко может впасть в панику, есть риск утонуть, — отметила Ломп. — Если родители разрешают детям играть в воде с надувными игрушками, они должны находиться в водоеме рядом с ребенком, чтобы при необходимости сразу прийти к нему на помощь”.

Несчастные случаи и опасные ситуации, связанные с надувными игрушками для плавания, происходят на пляжах Эстонии каждый год. Например, 16 июля прошлого года в Пярнумаа на пляже Рейу ребенка на надувном матрасе унесло ветром в море. Помимо ребенка, сотрудникам береговой охраны предстояло доставить на берег и двух взрослых, которые помчались спасать ребенка и выбились из сил.