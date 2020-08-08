На пярнуском пляже береговая охрана спасла серфера

Седьмого августа приблизительно в 15:30 спасатели на воде G4S заметили виндсерфера, который постоянно падал в воду и не мог удерживать парус в вертикальном положении. Глубина моря в том месте достигает трех метров.

Сотрудники береговой охраны подплыли на катере к нуждавшемуся в помощи серферу. Увидев спасателей, мужчина-иностранец стал махать им рукой, зовя на помощь. Чтобы держаться на воде, он опирался на доску для серфинга.

Спасатели помогли мужчине забраться в лодку и взяли с собой его доску. Спасенный посетитель пляжа признался, что занимался виндсерфингом впервые. Он искренне поблагодарил береговую охрану за спасение. В первой помощи он не нуждался.

Винд-, сап- и кайтсерфинг с каждым годом становятся все популярнее. Чтобы уверенно управлять доской для серфинга, для начала стоит обратиться за помощью и советом в серф-клуб или к опытному серферу.