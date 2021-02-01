01.02.2021, 16:24
На предприятии в Ляэне-Вирумаа погиб рабочий
28 января в полицию сообщили о трагическом инциденте в Тамсалу.
28 января в полицию сообщили о трагическом инциденте в Тамсалу.
На территории предприятия погиб работник, который упал с грузовика при закреплении груза.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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