01.02.2021, 16:24

На предприятии в Ляэне-Вирумаа погиб рабочий

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Tööõnnetus
Foto on illustratiivse tähendusegaFoto: Anni Õnneleid

28 января в полицию сообщили о трагическом инциденте в Тамсалу.

На территории предприятия погиб работник, который упал с грузовика при закреплении груза.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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