На предприятии в Ляэне-Вирумаа погиб рабочий

28 января в полицию сообщили о трагическом инциденте в Тамсалу.
На территории предприятия погиб работник, который упал с грузовика при закреплении груза.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
28 января в полицию сообщили о трагическом инциденте в Тамсалу.
На территории предприятия погиб работник, который упал с грузовика при закреплении груза.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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