18.11.2020, 15:06

На предприятии в Кохтла-Ярве пострадал рабочий

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Erakorralise meditsiini keskuses
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Во вторник, 17 ноября, в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве произошел несчастный случай на рабочем месте.

На предприятии на улице Уус-Техазе на ногу работнику упал тяжелый металлический элемент.

Пострадавшего доставили в больницу.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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