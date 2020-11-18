На предприятии в Кохтла-Ярве пострадал рабочий

Во вторник, 17 ноября, в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве произошел несчастный случай на рабочем месте.
На предприятии на улице Уус-Техазе на ногу работнику упал тяжелый металлический элемент.
Пострадавшего доставили в больницу.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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