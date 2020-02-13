13.02.2020, 17:51

На побережье Южной Финляндии нашли труп мужчины. Вероятно, это пропавший эстонский рыбак


Лаури Лауген
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На побережье Южной Финляндии нашли труп мужчины. Вероятно, это пропавший эстонский рыбак
Maaleht arhiiv

Недалеко от Перная (Южная Финляндия) в море был найдено тело мужчины, который, предположительно, является пропавшим в сентябре вблизи острова Хёгхольм эстонским рыбаком-любителем.

Труп выбросило на берег, где его заметил один из рыбаков, пишет газета Loviisan Sanomat, которая и сообщила об обнаружении тела дочери пропавшего. Сегодня страшную находку подтвердила и полиция.

Женщина уже сдала анализ на ДНК и считает, что речь идет именно о ее отце. Комиссар местной полиции не пожелал на данном этапе давать газете какой-либо комментарий, но обещал информировать о развитии событий.

Эстонца признали пропавшим 20 сентября 2019 года, когда морским спасателям сообщили о пустой дрейфующей лодке к югу от острова Хёгхольм. В лодке был электромотор, одна рыбина и рыболовные принадлежности. Лодку нашли примерно в двух километров от места обнаружения трупа.

Пропавшего мужчину (1957 года рождения) безрезультатно искали с привлечением добровольцев несколько недель. В поисках участвовали собаки, водолазы, дрон и средства для траления.

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