11.08.2020, 16:27
На пляже Пярну утонул пожилой мужчина
В Центр тревоги во вторник в 12.50 сообщили, что на пляже в Пярну из воды на берег вынесли пожилого человека, который не подает признаков жизни.
В Центр тревоги во вторник в 12.50 сообщили, что на пляже в Пярну из воды на берег вынесли пожилого человека, который не подает признаков жизни.
Пляжные охранники сразу же стали оказывать мужчине первую помощь, но их усилия не увенчались успехом - мужчина скончался, пояснил Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что речь идет о 79-летнем мужчине. Точную причину смерти определит экспертиза.
Пресс-секретарь обслуживающей пляж Пярну охранной фирмы G4S уточнил, что утонувший является иностранцем.
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