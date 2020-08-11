11.08.2020, 16:27

На пляже Пярну утонул пожилой мужчина


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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Kenno Soo

В Центр тревоги во вторник в 12.50 сообщили, что на пляже в Пярну из воды на берег вынесли пожилого человека, который не подает признаков жизни.

Пляжные охранники сразу же стали оказывать мужчине первую помощь, но их усилия не увенчались успехом - мужчина скончался, пояснил Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что речь идет о 79-летнем мужчине. Точную причину смерти определит экспертиза.

Пресс-секретарь обслуживающей пляж Пярну охранной фирмы G4S уточнил, что утонувший является иностранцем.

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