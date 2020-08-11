На пляже Пярну утонул пожилой гражданин Финляндии
В Центр тревоги во вторник в 12.50 сообщили, что на пляже в Пярну из воды на берег вынесли пожилого человека, который не подает признаков жизни.
В Центр тревоги во вторник в 12.50 сообщили, что на пляже в Пярну из воды на берег вынесли пожилого человека, который не подает признаков жизни.
Пляжные охранники сразу же стали оказывать мужчине первую помощь, но их усилия не увенчались успехом - мужчина скончался, пояснил Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что речь идет о 79-летнем мужчине. Точную причину смерти определит экспертиза.
Пресс-секретарь обслуживающей пляж Пярну охранной фирмы G4S Реймо Рая уточнил, что утонувший является гражданином Финляндии, который потерял в воде сознание.
Первым на помощь мужчине пришла работница серфинг-клуба Aloha, затем к ней присоединилась гражданка Финляндии, вместе они попытались с помощью массажа сердца вернуть мужчину к жизни.
Вскоре на место прибыли спасатели, скорая помощь, но спасти мужчину не удалось. "В 13.10 констатировали его смерть", - сообщил Рая.
Утонувший находился в воде вместе со своим знакомым, по словам которого, погибший страдал несколькими заболеваниями. Глубина на месте трагического происшествия составляла не более полутора метров.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Самых редких в мире горилл заметили на юге Нигерии
Убийство девушки в центре Москвы: жуткие подробности
Гудит весь Питер: вот что выяснилось о муже-рачленителе
В Латвии отыскали заброшенный бункер "лесных братьев"