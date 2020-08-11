На пляже Пярну утонул пожилой гражданин Финляндии

Пляжные охранники сразу же стали оказывать мужчине первую помощь, но их усилия не увенчались успехом - мужчина скончался, пояснил Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что речь идет о 79-летнем мужчине. Точную причину смерти определит экспертиза.

Пресс-секретарь обслуживающей пляж Пярну охранной фирмы G4S Реймо Рая уточнил, что утонувший является гражданином Финляндии, который потерял в воде сознание.

Первым на помощь мужчине пришла работница серфинг-клуба Aloha, затем к ней присоединилась гражданка Финляндии, вместе они попытались с помощью массажа сердца вернуть мужчину к жизни.

Вскоре на место прибыли спасатели, скорая помощь, но спасти мужчину не удалось. "В 13.10 констатировали его смерть", - сообщил Рая.

Утонувший находился в воде вместе со своим знакомым, по словам которого, погибший страдал несколькими заболеваниями. Глубина на месте трагического происшествия составляла не более полутора метров.