На пляже Пярну утонул пожилой гражданин Финляндии
В Центр тревоги во вторник в 12.50 сообщили, что на пляже в Пярну из воды на берег вынесли пожилого человека, который не подает признаков жизни.
В Центр тревоги во вторник в 12.50 сообщили, что на пляже в Пярну из воды на берег вынесли пожилого человека, который не подает признаков жизни.
Пляжные охранники сразу же стали оказывать мужчине первую помощь, но их усилия не увенчались успехом - мужчина скончался, пояснил Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что речь идет о 79-летнем мужчине. Точную причину смерти определит экспертиза.
Пресс-секретарь обслуживающей пляж Пярну охранной фирмы G4S Реймо Рая уточнил, что утонувший является гражданином Финляндии, который потерял в воде сознание.
Первым на помощь мужчине пришла работница серфинг-клуба Aloha, затем к ней присоединилась гражданка Финляндии, вместе они попытались с помощью массажа сердца вернуть мужчину к жизни.
Вскоре на место прибыли спасатели, скорая помощь, но спасти мужчину не удалось. "В 13.10 констатировали его смерть", - сообщил Рая.
Утонувший находился в воде вместе со своим знакомым, по словам которого, погибший страдал несколькими заболеваниями. Глубина на месте трагического происшествия составляла не более полутора метров.
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