На пляже Пирита сотрудник береговой охраны спас женщину, которая перестала дышать

Десятого августа примерно в 16 часов на пляже Пирита к штабу береговой охраны G4S подошли два мальчика 8–9 лет и сообщили, что в кустах лежит женщина.

Медик береговой охраны схватил средства оказания первой помощи и помчался к пострадавшей. За пределами территории пляжа в паре сотен метров от штаба береговой охраны на земле лежала женщина за сорок. Идя к ней, медик береговой охраны попросил одного из посетителей пляжа позвонить по номеру 112. У лежавшей на земле женщины прощупывался пульс, но она не дышала. От нее пахло алкоголем.

Сотрудник G4S открыл женщине дыхательные пути и при помощи мешка Амбу дал ей воздух. Речь идет о средстве оказания первой помощи, которое позволяет наполнить легкие пациента воздухом. В это же время медик через посетителя пляжа передавал сотрудникам Центра оповещения о тревоге информацию о состоянии пострадавшей.

Получив воздух, женщина сразу начала дышать, но у нее снова возникли проблемы с дыханием. Медик береговой охраны в течение примерно десяти минут — до прибытия скорой помощи — помогал ей дышать. ”Скорая” доставила женщину в больницу.

Береговая охрана G4S благодарит мальчиков, которые быстро сообщили о пострадавшей, и посетителя пляжа, который помог медику и позвонил по номеру 112.