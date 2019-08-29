29.08.2019, 16:16

На пляже Какумяэ двое молодых парней потерпели бедствие на море

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rus.delfi.ee
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Kakumäel rannas supilauaga surfamas
Kakumäel rannas supilauaga surfamasFoto: Andres Putting

В четверг во второй половине дня спасатели получили вызов на пляж Какумяэ, где группа любителей аэро-серфинга потерпела бедствие на море.

Спасатели были готовы выйти в море на лодке, но к моменту их прибытия другие члены серфингистского клуба уже доставили пострадавших на берег на своей лодке.

На лодке доставили на берег двух молодых серфингистов, остальная группа смогла сама выбраться на берег.

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