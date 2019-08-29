На пляже Какумяэ двое молодых парней потерпели бедствие на море

Спасатели были готовы выйти в море на лодке, но к моменту их прибытия другие члены серфингистского клуба уже доставили пострадавших на берег на своей лодке.

На лодке доставили на берег двух молодых серфингистов, остальная группа смогла сама выбраться на берег.