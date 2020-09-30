30.09.2020, 09:06

На Певческом поле вспыхнул пожар: один человек получил ожоги, была повреждена арка

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Panoraam laulukaarest
Panoraam laulukaarestFoto: Madis Veltman

Вчера в 23:24 спасателям поступил вызов на Певческое поле, где, по словам сообщившего, под аркой у лестницы было видно пламя.

По прибытии спасатели установили, что у лестницы жгли мусор, и несмотря на то, что его пытались потушить, спасатели помогли окончательно ликвидировать возгорание.

На месте также был человек, который в ходе тушения костра получил ожоги, и скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу. В огне пострадала часть арки площадью приблизительно 3x6 метров.

Причина возникновения возгорания выяснится в дальнейшем делопроизводстве.

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