26.01.2021, 07:15

На пешеходном переходе возле торгового центра Nurmenuku сбили мужчину

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На пешеходном переходе возле торгового центра Nurmenuku сбили мужчину
Foto: Eero Vabamägi

Вчера в столичном районе Ыйсмяэ, возле торгового центра Nurmenuku, мужчина попал под машину.

Авария произошла в 18:36 возле Эхитаяте теэ, 109. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Verso под управлением 26-летней женщины при совершении поворота налево сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель доставила пешехода в Севро-Эстонскую региональную больницу.

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