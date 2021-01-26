На пешеходном переходе возле торгового центра Nurmenuku сбили мужчину

Вчера в столичном районе Ыйсмяэ, возле торгового центра Nurmenuku, мужчина попал под машину.
Авария произошла в 18:36 возле Эхитаяте теэ, 109. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Verso под управлением 26-летней женщины при совершении поворота налево сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Водитель доставила пешехода в Севро-Эстонскую региональную больницу.
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