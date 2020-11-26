На пешеходном переходе у Maxima в Ласнамяэ сбили 18-летнюю девушку

По первоначальным данным, 76-летний мужчина управлял автомобилем Honda CR-V и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 18-летнюю девушку.

Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

По первоначальным данным, у пешехода не было отражателя.

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