На пешеходном переходе у Maxima в Ласнамяэ сбили 18-летнюю девушку

В среду в 19:19 произошло ДТП в Таллинне у здания по адресу Линнамяэ теэ, 57 (Maxima XXX).
По первоначальным данным, 76-летний мужчина управлял автомобилем Honda CR-V и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 18-летнюю девушку.
Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
По первоначальным данным, у пешехода не было отражателя.
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