26.11.2020, 09:26

На пешеходном переходе у Maxima в Ласнамяэ сбили 18-летнюю девушку

 (76)
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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

В среду в 19:19 произошло ДТП в Таллинне у здания по адресу Линнамяэ теэ, 57 (Maxima XXX).

По первоначальным данным, 76-летний мужчина управлял автомобилем Honda CR-V и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 18-летнюю девушку.

Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

По первоначальным данным, у пешехода не было отражателя.

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