21.08.2019, 21:18

На пешеходном переходе сбит пожилой велосипедист. Полиция ищет свидетелей

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politseireid Pärnu - Riia maanteel
Politsei (Foto on illustratiivne)Foto: Ago Tammik

В среду во второй половине дня в Таллинне на Ыйсмяэ теэ был сбит пожилой велосипедист. Полиция просит помощи свидетелей ДТП.

Происшествие имело место в 14.50: автомобиль Peugeot, двигавшийся со стороны Палдиского шоссе в сторону на Эхитаяте теэ, наехал на пересекавшего по пешеходному переходу дорогу велосипедиста. 79-летний велосипедист получил травму и доставлен в больницу.

Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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