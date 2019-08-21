На пешеходном переходе сбит пожилой велосипедист. Полиция ищет свидетелей

В среду во второй половине дня в Таллинне на Ыйсмяэ теэ был сбит пожилой велосипедист. Полиция просит помощи свидетелей ДТП.
Происшествие имело место в 14.50: автомобиль Peugeot, двигавшийся со стороны Палдиского шоссе в сторону на Эхитаяте теэ, наехал на пересекавшего по пешеходному переходу дорогу велосипедиста. 79-летний велосипедист получил травму и доставлен в больницу.
Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.
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