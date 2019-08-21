На пешеходном переходе сбит пожилой велосипедист. Полиция ищет свидетелей

Происшествие имело место в 14.50: автомобиль Peugeot, двигавшийся со стороны Палдиского шоссе в сторону на Эхитаяте теэ, наехал на пересекавшего по пешеходному переходу дорогу велосипедиста. 79-летний велосипедист получил травму и доставлен в больницу.

Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.