08.02.2021, 08:14

На пешеходном переходе сбили 35-летнюю женщину

 (5)
EST
Teed tuleb ületada ülekäigurajal, mitte selle lähistel.
Teed tuleb ületada ülekäigurajal, mitte selle lähistel.Foto: Ago Tammik

07 февраля в 14:13 произошло ДТП у дома по адресу Таллиннское шоссе, 31 в Вильянде. На регулируемом светофором пешеходном переходе 30-летняя женщина на Audi Q7 на красный свет выехала на зебру, не уступив дорогу пешеходу.

В итоге 35-летнюю женщину, на которую наехала машина, доставили в Вильяндискую больницу.

Читайте также: