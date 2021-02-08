На пешеходном переходе сбили 35-летнюю женщину

07 февраля в 14:13 произошло ДТП у дома по адресу Таллиннское шоссе, 31 в Вильянде. На регулируемом светофором пешеходном переходе 30-летняя женщина на Audi Q7 на красный свет выехала на зебру, не уступив дорогу пешеходу.
07 февраля в 14:13 произошло ДТП у дома по адресу Таллиннское шоссе, 31 в Вильянде. На регулируемом светофором пешеходном переходе 30-летняя женщина на Audi Q7 на красный свет выехала на зебру, не уступив дорогу пешеходу.
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