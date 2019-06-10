10.06.2019, 18:43
На перекрестке Луйсе и Техника произошло ДТП, пробка растянулась до бульвара Эстония
Сегодня вечером примерно в половине шестого на перекрестке улиц Луйсе и Техника в Талинне произошла авария: столкнулись автомобили Kia ja Suzuki. Никто из людей не пострадал.
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