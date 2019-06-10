На перекрестке Луйсе и Техника произошло ДТП, пробка растянулась до бульвара Эстония

Спустя час после инцидента автомобильная пробка растянулась до бульвара Эстония.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что полицию для регулировки на место ДТП не направляли, пробка в ближайшее время должна рассосаться.