10.06.2019, 18:43

На перекрестке Луйсе и Техника произошло ДТП, пробка растянулась до бульвара Эстония


rus.delfi.ee
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На перекрестке Луйсе и Техника произошло ДТП, пробка растянулась до бульвара Эстония
Jaanus Lensemnt

Сегодня вечером примерно в половине шестого на перекрестке улиц Луйсе и Техника в Талинне произошла авария: столкнулись автомобили Kia ja Suzuki. Никто из людей не пострадал.

Спустя час после инцидента автомобильная пробка растянулась до бульвара Эстония.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сказала, что полицию для регулировки на место ДТП не направляли, пробка в ближайшее время должна рассосаться.

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