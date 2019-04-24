24.04.2019, 16:39
На пароме Baltic Princess произошли неполадки с электроснабжением
На пароме Tallink Silja Baltic Princess на пути из Стокгольм и Турку произошли неполадки с электроснабжением.
На пароме Tallink Silja Baltic Princess на пути из Стокгольм и Турку произошли неполадки с электроснабжением.
”Одна стороны работает, другая — нет”, — сказала пресс-секретарь Tallink Silja изданию Iltalehti.
По ее словам, несмотря на это, осуществление безопасного управления паромом возможно.
”С пассажирами все в порядке и их безопасности ничего не угрожает”, — заверила она.
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