На пароме Baltic Princess произошли неполадки с электроснабжением

”Одна стороны работает, другая — нет”, — сказала пресс-секретарь Tallink Silja изданию Iltalehti.

По ее словам, несмотря на это, осуществление безопасного управления паромом возможно.

”С пассажирами все в порядке и их безопасности ничего не угрожает”, — заверила она.