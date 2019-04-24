24.04.2019, 16:39

На пароме Baltic Princess произошли неполадки с электроснабжением


rus.delfi.ee
EST
На пароме Baltic Princess произошли неполадки с электроснабжением
Terje Lepp

На пароме Tallink Silja Baltic Princess на пути из Стокгольм и Турку произошли неполадки с электроснабжением.

”Одна стороны работает, другая — нет”, — сказала пресс-секретарь Tallink Silja изданию Iltalehti.

По ее словам, несмотря на это, осуществление безопасного управления паромом возможно.

”С пассажирами все в порядке и их безопасности ничего не угрожает”, — заверила она.

Читайте также: