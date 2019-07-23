23.07.2019, 07:30
На Палдиском шоссе мужчина превысил скорость и попросил выписать штраф на имя жены(2)
Превысивший скорость на Палдисокм шоссе мужчина спросил у полицейского, можно ли выписать штраф на имя жены.
Превысивший скорость на Палдисокм шоссе мужчина спросил у полицейского, можно ли выписать штраф на имя жены.
Дорожный полицейский Дарви Кыдар сообщил общественности о смешном инциденте в Twitter. А именно, мужчина ехал по Палдискому шоссе со скоростью 70 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч. Кыдар написал, что штраф выписали все-таки на имя мужчины и жена нарушителя в этот раз избежала наказания.
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