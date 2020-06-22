22.06.2020, 17:23
На озере Выртсъярв двое мужчин перевернулись на лодке, один до сих пор не найден
В субботу вечером на озере Выртсъярв из лодки выпали двое мужчин. Одного из них удалось спасти, второго до сих пор не нашли. На данный момент установлено, что до происшествия мужчины в компании употребляли алкоголь.
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