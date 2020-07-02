02.07.2020, 21:47

На озере Вереви едва не утонули два подростка, состояние одного остается критическим

 (1)
EST
На озере Вереви едва не утонули два подростка, состояние одного остается критическим
Foto: Martin Dremljuga

В четверг, 2 июля, в Тартумаа на пляже Вереви в Элва едва не утонули два подростка. Одного спас сотрудник береговой охраны G4S, второго поднять со дна помог 16-летний посетитель пляжа, передает rus.err.

Как сообщили водные спасатели, примерно в два часа дня двое подростков, игравших в озере Вереви, незаметно для себя оказались в глубокой части водоема. Ни один из них не умел плавать.

Сотрудник береговой охраны G4S вытащил на берег одного подростка. На пляже его осмотрели, в медицинской помощи он не нуждался. Второй купальщик пошел ко дну на глубине примерно в четыре метра и потерял сознание, его нашел и поднял на поверхность 16-летний Отто, отдыхавший на пляже.

Спасатели G4S благодарят посетителей пляжа, которые сообщили о произошедшем и помогли пострадавшим. "От всего сердца благодарю 16-летнего Отто, который нырнул в воду, в условиях плохой видимости нашел пострадавшего и поднял его на поверхность. Он действовал быстро и очень отважно", — сказал глава береговой охраны южного региона G4S Арго Рааг.

Читайте также: