06.08.2020, 09:45

На острове Рухну женщина попала под машину. Пострадавшую на вертолете доставили в Таллинн


EST
Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Andres Putting

На острове Рухну пешеход попал под машину и серьезно пострадал.

ДТП произошло в среду вечером в 21:36 в уезде Сааремаа в деревне Рухну на Садама теэ, где до сих пор не установленный автомобиль сбил 34-летнюю женщину.

Пешехода на вертолете доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Дополнительной информации об обстоятельствах случившегося пока не обнародовано.

Рухну — единственная деревня в волости Рухну и на острове Рухну, находится в уезде Сааремаа. В волости Рухну официально проживает 141 житель.

Читайте также: