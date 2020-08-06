На острове Рухну женщина попала под машину. Пострадавшую на вертолете доставили в Таллинн

ДТП произошло в среду вечером в 21:36 в уезде Сааремаа в деревне Рухну на Садама теэ, где до сих пор не установленный автомобиль сбил 34-летнюю женщину.

Пешехода на вертолете доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Дополнительной информации об обстоятельствах случившегося пока не обнародовано.

Рухну — единственная деревня в волости Рухну и на острове Рухну, находится в уезде Сааремаа. В волости Рухну официально проживает 141 житель.