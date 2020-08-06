06.08.2020, 09:45
На острове Рухну женщина попала под машину. Пострадавшую на вертолете доставили в Таллинн
На острове Рухну пешеход попал под машину и серьезно пострадал.
На острове Рухну пешеход попал под машину и серьезно пострадал.
ДТП произошло в среду вечером в 21:36 в уезде Сааремаа в деревне Рухну на Садама теэ, где до сих пор не установленный автомобиль сбил 34-летнюю женщину.
Пешехода на вертолете доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Дополнительной информации об обстоятельствах случившегося пока не обнародовано.
Рухну — единственная деревня в волости Рухну и на острове Рухну, находится в уезде Сааремаа. В волости Рухну официально проживает 141 житель.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных